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Görme engelliler "taşınabilir kütüphaneye" kavuştu

Şanlıurfa'da görme engelli 20 öğrenciye elektronik ortamdaki metinleri Braille alfabesine çeviren teknolojik cihaz dağıtıldı- MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ertan Göv:- "Cihazı bir bilgi hazinesi olarak görüyoruz çünkü çocuklarımızın ders kitaplarından tutun, hikaye, derste aldığı nota kadar içerisinde barındırabilecekleri güzel bir ürün"

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:10
Görme engelliler "taşınabilir kütüphaneye" kavuştu

ŞANLIURFA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Şanlıurfa'da 20 öğrenciye, 250 bin kitaplık kapasiteye sahip, elektronik ortamdaki metinleri Braille alfabesine çeviren teknolojik cihaz dağıtıldı.

Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törene katılan MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ertan Göv, yaptığı konuşmada, cihazların dağıtımının Ankara ve İzmir'in ardından Şanlıurfa'da da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dağıtılan cihazın dünyayla aynı anda Türkiye'de kullanılmaya başlandığını belirten Göv, "Bu ürün son teknolojik bir ürün olarak teknik olarak adaptasyonu gerçekleştirilmiş bir ürün. Biz, MEB envanterine Braille okuma cihazı kavramını, okuma yazma cihazı olarak yerleştirmiş bulunuyoruz, bu da bizi mutlu etmiştir. Bundan sonra bu cihazı geliştirilerek öğrencilerimize eğitim öğretim hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Göv, tek başına bir materyalin çocukların eğitimi için yeterli olmadığını vurgulayarak cihazın öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerin işlerini kolaylaştıran bir ürün olduğunu ifade etti.

Cihazın tek başına bir kütüphaneyi içinde barındırabileceğini aktaran Göv, şöyle devam etti:

"Cihaz, 250-300 bin kitap kapasitesine sahip. Braille alfabesiyle yazılan bir yazıyı bilgisayarda Word belgesine dönüştürebilen, teknik olarak çocuklarımızın okuma, yazma, hem eğitim hayatlarındaki bireysel gelişimleri hem de okulla ilgili ders kitaplarını içinde barındırabilecekleri, çok rahat her yere taşıyabilecekleri küçücük bir ürün. Cihazı bir bilgi hazinesi olarak görüyoruz çünkü çocuklarımızın ders kitaplarından tutun, hikaye, derste aldığı nota kadar içerisinde barındırabilecekleri güzel bir ürün."

- Aldığı cihazla konuşma yaptı

Öğrencilerden Amine Bağış ise konuşma metnini yeni aldığı cihazdan okuyarak yaptı. Okumanın nefes almak, özgür olmak, bilginin gücüyle yaşamak olduğunu ifade eden Bağış, görme engelliler olarak normal insanlar gibi bilgiye kolay ulaşamadıklarını belirtti. Bağış, şöyle konuştu:

"Bazen bir kitabı elimize aldığımızda dokusunun bize hiçbir şey ifade etmediğini gördük. Eline aldığın her kitabı okuyamamanın zorluklarını yaşadık. Şimdi tüm bu zorluklarla başa çıkmak için bir umut yeşerdi. Kabartma ekran sayesinde artık istediğimiz her kitaba kolaylıkla ulaşabilme imkanı bulabileceğiz. Böylece sadece Braille yazılmış kitaplarla sınırlı bir hayal gücüyle kalmayıp kitapların deryasına ulaşabileceğiz, kimseden kitap okumasını istemeden kitap okumanın özgürlüğüne kavuşacağız."

Konuşmanın ardından öğrencilere cihazları dağıtıldı.

Tören, öğrencilerin şiir okuması ve şarkı söylemeleriyle son buldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:10
  1. Görme engelli öğrenciler
  2. teknolojik cihaz

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