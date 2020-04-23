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Spor

Görme Engelliler Spor Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

2020-04-23 16:36:12 -
Görme Engelliler Spor Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını gururla kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlu olsun. Görme engelliler ailesi olarak ulusal egemenliğimizin 100. yılında saat 21.00'de evde, elimizde şanlı Türk bayrağımız, dilimizde İstiklal Marşı'mız tek yürek olacağız."

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