Görme engelliler için kitap okudular

Kahramanmaraş’ta kütüphane görevlileri, 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında görme engelliler için kitap okudu.

Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da 55. Kütüphane Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.Kitap okumanın öneminin belirtildiği etkinliklerde, farkındalık oluşturmak adına kitap okuma saatleri yapılıyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İlkokulu’nda, Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi görevlileri tarafından kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Görme engelli öğrenciler için sesli olarak hikaye kitapları okundu. Görme engelli öğrenciler, görevlileri can kulağıyla dinlerken, etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi.

Öğrencilerden İrem Seniha Kılınç, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Masaldaki karakter sonradan cesur olmayı öğreniyordu. Orada yangın çıkıyor ve yangını söndürmek için yağmur yağdırıyordu. Bu şekilde özgüveni geldi. Çok beğendim’’ dedi.

Bugünkü etkinlikte birlikten kuvvet doğacağını öğrendiğini belirten Cennet Zümra ise, "Masal bize birlikten kuvvet doğacağını anlatıyordu. Ben kitap okunduğu zaman dinlemeyi çok seviyorum" diye konuştu.