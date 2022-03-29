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Gündem Görme engelli vatandaşlar için yeni düzenleme! Tek başına oy kullanabilecekler
Gündem

Görme engelli vatandaşlar için yeni düzenleme! Tek başına oy kullanabilecekler

Milletvekili seçimi kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri bugün Meclis Genel Kurulu'nda başlayacak. Teklifte, görme engelli vatandaşlar için de oy pusulalarına 'uygun şablon’ uygulaması getirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 08:47:00 -
Görme engelli vatandaşlar için yeni düzenleme! Tek başına oy kullanabilecekler

Teklifin hazırlayıcılarından biri olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Kurul'da dezavantajlı vatandaşlar için önemli bir ekleme yapılacağını söyledi.

Ek düzenlemeye göre, görme engelli vatandaşların tek başına oy kullanmalarına imkan sağlanacak. Böylece 'oyun gizliliği' esası korunmuş olacak.

Görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına 'uygun şablon’ uygulaması getirilecek.

Yazıcı yaptığı açıklamada, "Her zaman belirttiğimiz gibi, bizim için önemli olan hür irade ve hür iradenin engellenmeden sonuç vermesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

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