Görme engelli sporculardan Taşdelen’e ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Avrupa Görme Engelliler B1 kategorisinde mücadele edecek Milli Takım’ın Çankayalı oyuncularını makamında ağırladı.

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Avrupa Görme Engelliler B1 kategorisinde mücadele edecek Milli Takım’ın Çankayalı oyuncularını makamında ağırladı. Görme Engelliler B1 Ligi’nde kurulduğu günden bu yana şampiyonluğu kimseye bırakmayan, Milli Takımın ana kadrosunu oluşturarak Çankaya’nın gururu takımı kabul eden Taşdelen, “Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü olarak başarıdan başarıya koşuyorsunuz, bu sezonun sonunda 7. şampiyonluğu da alacağınıza inanıyorum. Milli Takımın omurgasını, bu takımın oluşturuyor olması da büyük gurur vesilesi. Milli Takımın başarıları hepimizin, bir milletin başarısı olarak görülüyor. Roma’da gerçekleştirilecekAvrupa Görme Engelliler Şampiyonasındaki göreviniz de çok önemli ve bunu en iyi şekilde başaracağınıza inanıyor, sizleri tebrik ediyorum. Desteklerimizle birlikte varlığımızı her zaman yanınızda hissedeceksiniz, şampiyonluk mücadelesinde yolunuz açık olsun” şeklinde konuştu. Ziyarette, antrenör Hasan Yıldırım ve oyuncular Emrah Öcal, İbrahim Üzüm, Kahraman Kurbetoğlu, Semih Deniz, Volkan Demir, Mehmet Dinçer, Ali Aktaş, Doruk Erkmen, Aykut Akyön, Ömür Mercan, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan da yer aldı.

Milli takım ana kadrosu yine Çankaya’dan

2015 Avrupa Şampiyonasında Milli Takıma 6 oyuncu veren Çankaya, 15 - 25 Eylül 2019 tarihleri arasında Roma’da gerçekleştirilecekAvrupa Görme Engelliler Şampiyonası için dekategorisinde favori gösterilen ekibe 10 sporcu verdi. Oyuncu ağırlığı 6 yıldır şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Çankaya ekibinden oluşan Milli Takım, otoriteler tarafından 2020’de Tokyo’da gerçekleştirilecek Paralimpik Olimpiyatlarda Brezilya, Arjantin ve Çin’den sonra en iyi takım olarak gösteriliyor.

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda yer alan görme engelliler müsabakaları için düzenlenen sahada kamp çalışmalarını sürdüren Milli takıma verdiği destekten dolayı teşekkür eden antrenör Hasan Yıldırım, “Başarının arkasında bizi yürekten destekleyen bir Başkanımız ve Çankayalılar olduğunu asla unutmadan hedefimiz olan şampiyonluğa yürüyerek bu gururu ülkemizle paylaşacağız” dedi.