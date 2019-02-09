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Görme engelli eşe nafaka zulmü

Görme engelli Ali Hikmet Gülderen, 2012’de boşandığı eşine hâlâ nafaka ödüyor. Gülderen, “Ben bir yandan yatalak olan anneme bakıyorum. Eşimin evi ve kira geliri olmasına rağmen nafaka artırımına gidilmesi beni çok zor durumda bıraktı” dedi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:05
Görme engelli eşe nafaka zulmü

Gazetemizin sürekli gündemde tuttuğu ve aile kurumunu yerle bir eden uygulamalardan biri olan “Süresiz Nafaka” sebebiyle binlerce baba akıl almayacak mağduriyetler yaşıyor. Bu babalardan biri olan görme engelli Ali Hikmet Gülderen’in, 2012’de boşandığı eşine zor şartlar altında ödediği nafaka enflasyon sebebiyle artırıldı.

Kızım 10 bin lira maaş alıyor

Görme engelli Ali Hikmet Gülderen, yaşadığı zulmü Akit’e anlattı. 2012 yılında boşandığı eşine çok zor durumda olmasına rağmen ödediği nafakanın artırıldığını dile getiren Gülderen, “2012’de eşimden boşandım. Görme engelli olduğumdan dolayı malulen emekliyim. O dönemde 800 lira maaş alıyordum. 350 lira eşime nafaka, 200 lira da kızıma ücret ödenmesine hükmedildi. Kızım şu anda çalışıyor. Maaş durumu gayet iyi. Eşim nafaka artırımı davası açmak için oturduğu evi kiraya verdi. Zaten o ev de benimdi mahkeme boşandığımızda kendisine verdi. Şu anda kızımla birlikte tripleks evde oturuyorlar. Kızım 10 bin lira maaş alıyor. Ev kiraları geliyor. Eski eşimin tüm bu gelirlere rağmen hakim ‘Nasıl olsa nafaka düşecek’ diyerek benim nafakamı artırdı” diye konuştu.

Nafakada enflasyon artışı yapıldı

Ödediği nafakada enflasyona göre artış yapıldığını belirten Gülderen, “Enflasyona göre benim ödediğim nafakada artış yapıldı. Eski eşimin benim üzerimden çektiği kredinin borçlarını hâlâ ödüyorum. Bir evim vardı onu sattım hâlâ bitmedi. Maaşımın 700 lirası nafakaya, kalan kısmı ise bankaya borçlara gidiyor” değerlendirmesinde bulundu. Zor şartlar altında yatalak annesine baktığını belirten Gülderen, “Elime geçmeyen bu maaş haricinde hiçbir gelirim yok. Çok zor durumdayım. Benim bu durumda yaşadığım bilinmesine rağmen nafaka artırımına gidilmesi beni çok zor durumda bıraktı. Ne yapacağımı bilemiyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:05
  1. Süresiz Nafaka
  2. Ali Hikmet Gülderen
  3. nafaka
  4. Akit
  5. Görme engelli

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