Görme engelli Boşnak imam Delic, başarılarıyla hayatı ‘engelsiz’ yaşıyor

Bosna Hersek’in kuzeydoğusundaki Srebrenik yakınlarındaki Previle’de yaşayan 23 yaşındaki Delic, Tuzla’daki Behram Bey Medresesinden mezun olmasının ardından eğitimine Zenica Üniversitesi İslam Pedagoji Fakültesinde başarıyla devam ediyor.

Delic, ülkedeki İslam Birliği kurumlarında eğitim gören ilk görme engelli öğrenci olduğunu, tecvid kurallarını uygulayarak Braille alfabesiyle Kur’an-ı Kerim’i yazdığını anlattı.

Doğuştan gözleri olmadan dünyaya geldiğini ifade eden Delic, “Allah böyle olmasını istedi. Burada küsecek, kızacak bir durum yok. Görme duyum yok ama Allah bana başka nimetler verdi. Mesela yakınımda olan her şeyi hissedebiliyorum, daha keskin işitiyorum, daha hızlı ezberliyorum” dedi.

Delic, bisikleti sorunsuz sürdüğünü, hatta bazen futbol da oynadığını anlatarak, “Herkes nasıl futbol oynayabildiğimi soruyor. Kimin hangi yöne gittiğini, topun nerede olduğunu hissedebiliyorum. Engele takılırım diye de korkmuyorum” şeklinde konuştu.

Kendim mücadele ettim

İhtiyaçlarını tek başına karşıladığını dile getiren Delic, “Küçüklüğümden beri birilerinin benim için bir şeyler yapmasına izin vermedim. Kendim mücadele etmek istedim. Medreseden bir arkadaşım bana araba kullanmayı öğretmek istedi ancak o konuda yeteneğim gelişmedi. Kimsenin bana acımasını istemiyorum” dedi.

İmam olma isteği çocukluk yıllarına dayanıyor

İmam olma isteğinin ise çocukluk yıllarına dayandığını aktaran Delic, “Aslında bu konuda örnek aldığım, bana her zaman destek olan biri var, Nihad Ibrisevic. Ibrisevic, 2010’da Previle’ye imam olarak geldiğinde 11 yaşındaydım. Onun gibi olmak istediğimi anladım. Onun gibi çocukları eğitmek, namaz kıldırmak istiyordum” dedi.