Goriller-moriller havalarda uçuştu! "Allah tertemiz belamı versin"

Emin Pazarcı, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleyemeyen CHP amigolarının çirkin yüzünü gözler önüne serdi.

Ünlü isimlerin İnce ile ilgili paylaşımlarından örnekler veren Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Mahalle baskısı sonuç vermedi. Olmadı, adaylığını engelleyemediler. O yüzden gruplar halinde saldırıyorlar. Çok ağır bir dil kullanıyorlar. Vicdan sınırlarını aşan suçlamalar yapıyorlar...

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Biz alışığız buna. Yıllardır yaşıyoruz. Ama Muharrem İnce yeni tanıştı. Üstelik daha düne kadar kendisine güzelleme yapanların, bir anda dil değiştirmesi çok daha sarsıcı oluyor tabii.

Atış serbest, karalamanın bini bir para...

Kimi, Fazıl Say gibi "ulan" ifadesini kullanarak, kendisini gorille kıyaslıyor. Kimisi Şahan Gökbakar gibi "Ülkesinin mevcut durumunu iplemeden intikam peşinde koşan siyasetçi" sözleriyle saldırıyor. Kimi de Gonca Vuslateri gibi beddua diliyle "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin" diyor.

Neler var, neler...

"Gazeteciyim" diye ortalıkta gezen biri, hiçbir siyasetçiye yöneltmediği soruyu İnce'ye sorarak, "Paranın kaynağını açıkla" diye yükleniyor. Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, yeni bir cehalet örneği sergileyerek, "Siz bir projesiniz, bunu biliyoruz. Bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size oy vermeyecektir." diyebiliyor.

Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, CHP'nin Atatürk'ten ne kadar uzaklaştığını bilmiyor çünkü.

Kısacası, hakaretler havada uçuşuyor, kavgada bile söylenmeyecek sözler söyleniyor. Bütün sıkıntıları, Muharrem İnce'nin demokratik hakkını kullanıp, Cumhurbaşkanlığına aday olması ve yeterli imzayı toplama başarısını göstermesi. Ama bunlar hep böyle. İşlerine gelmeyen bir gelişme olduğunda sürekli aynı davranışı sergiliyorlar.

Dün sövdükleri biri işlerine yarar bir adım atarsa, elleri patlayana kadar alkışlıyorlar. Övdükleri biri istemedikleri bir tavır sergilediğinde de sövdükçe sövüyorlar.

Demokrasi anlayışları bu!

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Cumhuriyet'in yazdıklarına bakın, nasıl bir kafa ile karşı karşıya olduğumuzu görürsünüz...

Biz, twitter'da bot hesaplar aracılığı ile ne tür operasyonlar yapıldığını yıllarca yazdık. Olan biteni belgeleri ile ortaya döktük. Hep "ifade özgürlüğü" diye örtüleme yaptılar. Ama İnce küçücük bir destek aldığı için şimdi oraya yükleniyorlar.

Neymiş, biliyor musunuz? En çok bot (sahte) hesabın Muharrem İnce destekçileri arasında olduğu söyleniyormuş. Evet muş! Sonra da "muş"u bırakıp, kesin bir hüküm bile veriyorlar; twitter'da yüzde 50'den fazla bot takipçisi olduğunu söylüyorlar.

Oysa görünür gerçek tam tersi. Bot hesaplar genellikle Millet İttifakı'na çalışıyor. Twitter, daha birkaç gün önce Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine göstere göstere sansür uyguladı. Ama yine de bunu bile söylüyor ve iddia edebiliyorlar. On parmaklarında on kara, İnce'ye bulaştırmak için çırpınıp duruyorlar...

Niye? Mahalle baskısına boyun eğmedi çünkü!

Düşünmek lazım şimdi: Seçim ikinci tura kalırsa, Kılıçdaroğlu lehine çekileceğini söyleyen Muharrem İnce'ye bunu yapanlar, Erdoğan ve Cumhur İttifakı bileşenlerine neler yapmazlar?

Yaptılar ve yapıyorlar da zaten...

Azıcık paniğe kapıldıklarında dilleri iyice sertleşiyor. Hakaret, iftira ve çarpıtmanın en uç örneklerini veriyorlar. Zincirlerinden boşalmışçasına saldırıyorlar.

Yok ki heybelerinde başka bir şey, en belirgin özellikleri bu!"