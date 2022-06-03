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Gündem Görevlerine son verildi! Erdoğan'dan YÖK kararı
Gündem

Görevlerine son verildi! Erdoğan'dan YÖK kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama ve görevden alma kararları yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 07:18:00 - 2022-06-03 07:22:05
Görevlerine son verildi! Erdoğan'dan YÖK kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in görevlerine son verildi.

YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçildi.

Söz konusu kararlar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin 1/b bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversitede rektör değişikliğine giden kararı imzaladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Özden, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahri Şahin, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Demir ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muzaffer Elmas atandı.

Başkan Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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