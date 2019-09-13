0553 313 94 23

Görevini Mehmet Büyükekşi’ye devreden Adil Sani Konukoğlu:

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanlığı görevini, ülkemizin güzide kurumlarında uzun yıllar yöneticilik yapan Mehmet Büyükekşi’ye devreden Adil Sani Konukoğlu, “Görevi üstlenirken çizdiğimiz hedef ve Konukoğlu Ailesi olarak verdiğimiz karar doğrultusunda görevimi ‘başararak’ devretmenin gurur, mutluluğu ve huzurunu yaşıyorum” dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 16:48
Görevini Mehmet Büyükekşi’ye devreden Adil Sani Konukoğlu:

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanlığı görevini, ülkemizin güzide kurumlarında uzun yıllar yöneticilik yapan Mehmet Büyükekşi’ye devreden Adil Sani Konukoğlu, “Görevi üstlenirken çizdiğimiz hedef ve Konukoğlu Ailesi olarak verdiğimiz karar doğrultusunda görevimi ‘başararak’ devretmenin gurur, mutluluğu ve huzurunu yaşıyorum” dedi.


Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından SANKO Holding’te yapılan planlama doğrultusunda 2020 yılı ile birlikte yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleneceğini anımsatan Konukoğlu, iş yoğunluğu ve sorumluluğunun bu nedenle daha da artacağına dikkat çekti.


Görevden ayrılmasının beklenmeyen bir gelişme olmadığını, Gazişehir GFK Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenirken belirledikleri hedefe uygun hareket ettiklerinin altını çizen Konukoğlu, “Süper Lig’e yükselmeyi, altyapıyı güçlendirmeyi, şirketleşmeyi sağlamayı ve ardından görevi devretmeyi hedeflemiştik. Süper Lig’e yükseldik, altyapıda çok önemli mesafe kat ettik, şirketleşmeyi sağladık” diye konuştu.


Hedeflerini gerçekleştirmenin mutluluğu ve görevi kabul ederken aldıkları karar doğrultusunda, tamamen SANKO Holding’te üstleneceği görevin getireceği yoğunluk ve artacak sorumluluğu nedeniyle, hiçbir telkin ve talep söz konusu olmadan, huzur ve gönül rahatlığı ile Gazişehir GFK Başkanlığı’ndan ayrıldığını kaydeden Konukoğlu, şöyle devam etti:


“Gazişehir GFK Yönetimi olarak gururluyuz, mutluyuz, huzurluyuz. Başardık. Bu süreçte bir ve beraber hareket ettiğimiz yönetim kurulu üyeleri ile kulüp teknik ve idari personeline çok teşekkür ederim. Bundan sonra, görevde olduğum sıradaki duyarlılıkla, yeni yönetimin yanında olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kulüple ve yeni yönetimle et ve tırnak gibiyiz. Ayrımız, gayrımız olamaz.


Bu vesile ile eksilmeyen destekleri için başta Abdulkadir ve Zeki ağabeyim ile sevgili eşim ve çocuklarım olmak üzere, Konukoğlu Ailesine, SANKO Grubu’ndaki mesai arkadaşlarıma, görevimi sürdürmem için samimi dileklerini ileten hemşerilerime, spor camiasına ve çalışma arkadaşlarımız olarak gördüğümüz değerli basın mensuplarına kalbi duygularla teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar.”


Konukoğlu, Gazişehir GFK’nın Süper Lig’de başarılı olması için yeni yönetime aynı şevk ve heyecanla destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reynmen kimdir? Reynmen’in gerçek adı ne? Reynmen hayatı
    1. Reynmen kimdir? Reynmen’in gerçek adı..
    2. Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü
    3. Sakarya Zaferi’nin 98’inci yılı..
    4. Bolu'da silahlı kavga: 1 yaralı
    5. Çekiciye kaldırılırken tuş oldu
    6. Denizli’de tarlada çalışan çiftçinin..
    7. Kırşehirli öğrenciler Rektör Turgut..
    8. Cuma namazı sonrası aşure ikramı edildi
    9. İspanya Avustralya basket maçı kaç kaç..
    10. 14 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 38..
    11. Dini nikahlı karısını öldüren zanlı..
    12. Halk Ekmek'teki zammın ardından..
    13. Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma..
    14. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü..
    15. Malatya’da yerli üretim ‘Dila..
    16. Benyamin Netanyahu'dan Gazze'ye kritik..
    17. Manisa’da yıldırım düşen ev alev alev..
    18. Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem..
    19. Milli motosikletçi Can Öncü kaza..
    20. Cumhurbaşkanlığınca 7 ilde aşure..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi