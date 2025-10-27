  • İSTANBUL
Casusluk soruşturmasında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan hakkında tutuklama kararı
Casusluk soruşturmasında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan hakkında tutuklama kararı

Casusluk soruşturmasında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan hakkında tutuklama kararı

Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Yolsuzluk soruşturması sonrası görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ, bu kez “siyasal casusluk” suçlamasıyla tutuklandı.

CASUSLUK SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, “casusluk” iddiası yeni bir safhaya ulaştı. Görevinden daha önce yolsuzluk suçlamasıyla uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ, bu kez “siyasal casusluk” suçlamasıyla tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Soruşturma dosyasına göre üç isim de Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren bilgileri yasa dışı şekilde temin etmek ve yabancı servislerle paylaşmakla suçlanıyor.

İFADELER ALINDI, TUTUKLAMA GELDİ

İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ’ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık, üç isim hakkında tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine başvurdu. Mahkeme, delil durumu ve şüphelerin ağırlığı gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

Soruşturmada ayrıca yer alan Hüseyin Gün ve Melih Geçek’in de ifadeleri alındı. Hüseyin Gün’ün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla emniyet ve savcılığa detaylı bilgi verdiği öğrenildi. Gün ve Geçek, başka suçlardan dolayı tutuklu oldukları cezaevine sevk edildi.

HÜSEYİN GÜN'DEN ETKİN PİŞMANLIK İTİRAFI

Soruşturmanın seyrini etkileyen en önemli gelişme, Hüseyin Gün’ün verdiği ifadelere dayandırılıyor. Gün, İmamoğlu’nun liderliğini yaptığı iddia edilen bir yapılanmanın, yurt dışına hassas bilgi aktarımı dahil olmak üzere casusluk faaliyeti yürüttüğünü öne sürdü.

İddialar doğrultusunda, Necati Özkan’ın söz konusu iletişim trafiğinde aktif rol oynadığı, Merdan Yanardağ’ın ise kamuoyunu manipüle etmek üzere medya ayağında yer aldığı öne sürülüyor.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, casusluk dosyasının henüz tamamlanmadığını ve yeni gözaltıların olabileceğini duyurdu. Ayrıca kamu görevlileri, medya mensupları ve özel sektör bağlantılarının da incelemeye alındığı belirtiliyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, “siyasal casusluk” iddiasının dayandığı teknik takip, dijital deliller ve mali bağlantılar kamuoyuyla paylaşılabilir.

