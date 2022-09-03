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Dünya Görevi ertelenmişti! Bugün Ay'a gidiyor
Dünya

Görevi ertelenmişti! Bugün Ay'a gidiyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın motor arızası nedeniyle gerçekleştirmediği Ay yolculuğu bugün yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 12:14:00 -
Görevi ertelenmişti! Bugün Ay'a gidiyor

NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferi, Florida'daki Cape Canevaral Üssü'nden yapılacak fırlatmayla başlayacaktı.

Pazartesi günkü fırlatma öncesi yapılan testlerde, roketin dört motorundan birinin soğutma sisteminin, motoru yeterince soğutmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine fırlatma bugüne ertelendi. Orion kapsülü ve dünyanın en güçlü ve karmaşık roketinden oluşan uzay aracının Türkiye saatiyle 21.27'den itibaren Dünya'nın uydusuna sefere çıkması bekleniyor.

Orion kapsülü Ay'a ilk iki seferini insansız yapacak. İlk görevinde Ay'ın çevresinde 6 hafta geçirdikten sonra Dünya'ya dönecek.

İlk iki görev başarıyla tamamlanırsa üçüncü görevde Ay'a astronot gönderilecek.

2025'te yapılması planlanan bu seferle Ay'a ilk kez kadın ve siyah astoronot gitmesi bekleniyor.

NASA'nın Artemis ile nihai hedefiyse 2030'da Ay'dan Mars'a astronot göndermek.

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