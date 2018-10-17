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Görevden uzaklaştırılan muhtar gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik'te terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan muhtar gözaltına alındı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:55
Görevden uzaklaştırılan muhtar gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile iltisakı ve göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Çiftlik Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, evinde de arama yapıldı.

Mehmet Emin Ö, ifadesi alınmak üzere Birecik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 15:55
  1. Şanlıurfa
  2. pkk
  3. pkk'lı muhtar

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