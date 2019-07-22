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Görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüne ait görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:41
Görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüne ait görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.



Tarım ve Orman Bakanlığına ve Orman Genel Müdürlüğüne ait görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre,Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürü Ethem Boz, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Kılıç ve Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca görevden alındı. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Şahin, Mehmet Zeki Temur ve Zekeriya Mere de görevden alındı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:41
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