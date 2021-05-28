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Gündem Görevden alınan Mehmet Ağar'dan CHP yandaşı ajansa ilginç açıklama! "Konuyu kapatsınlar diye..."
Gündem

Görevden alınan Mehmet Ağar'dan CHP yandaşı ajansa ilginç açıklama! "Konuyu kapatsınlar diye..."

Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina'daki yöneticiliğine son verildi. Mehmet Ağar, konuyla ilgili ANKA haber ajansına ilginç bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 21:59:00 - 2021-05-28 22:01:09
Görevden alınan Mehmet Ağar'dan CHP yandaşı ajansa ilginç açıklama! "Konuyu kapatsınlar diye..."

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan mafya lideri Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaların ardından eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina'daki görevinden alındığı öne sürüldü.

Ağar, iddialarla ilgili CHP yandaşı ANKA haber ajansının sorularını cevapladı. İddiaları yalanlamayan Ağar, "Bu olaylar başladığı anda ayrılmak istediğimi ifade etmiştim. Ameliyat olunca biraz beklemişler anlaşılan" ifadesini kullandı.

"Benim Bodrum'da ne işim var?"

Zor bir ameliyat geçirdiğini ve sağlığını düşündüğünü belirten Ağar, "Yönetim Kurulu ne yaptı bilmiyorum, zaten ayrılmak niyetindeydim. Ameliyat olduktan sonra İstanbul'daki evimde dinlenmeye çekildim. Benim Bodrum'da ne işim var? Hastaneden yeni çıktım evdeyim" dedi.

"Kapatsınlar diye konuyu diye dilekçe verdim"

"Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana. Bugüne kadar bekletmişlerdir." diyen Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama konular çıktığı anda 'herkes rahatlasın' diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim, ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de yok"

Öte yandan Ağar'a yakın kaynakların da Ağar'ın Marina'daki görevinden alındığı bilgisini doğruladığı belirtiliyor. Şirketin de bugün konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

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