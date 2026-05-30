Aktüel Görev başında şehit oldu, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
Aktüel

Görev başında şehit oldu, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Görev başında şehit oldu, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Ankara'da görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, yol güvenliğini sağladığı sırada otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Acı haberin ulaştığı Kırıkkale'de şehidin baba ocağı ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçehüyük Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde Otoyol Tim Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün (37), otoyol üzerinde trafiği tehlikeye sokacak maddelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde bulunan lastik parçalarını kaldırmaya çalışan Ergün'e, E.Ç.K. (34) idaresindeki 34 AJB 073 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Yusuf Ergün'ün cenazesinin Gölbaşı Devlet Hastanesinden Bilkent Şehir Hastanesi morguna, buradan da Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Nur Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verilecek.
Acı haberin ulaşmasının ardından şehidin memleketi Kırıkkale'deki baba ocağına belediye tarafından Türk bayrakları asıldı. Şehidin evi ve bulunduğu sokak bayraklarla donatılırken, yakınları ve vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.

