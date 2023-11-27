Görenlerin içi titredi! Dev dalga onlarca kediyi boğdu

İstanbul Bakırköy Menekşe Sahili’nde birçok kedi yükselen dev dalgalar arasına boğuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün kent genelinde fırtına etkili olmuştu. Bakırköy Menekşe Sahili’nde yükselen dalgalar kıyaya vurdu. Kayalıklarda yaşayan birçok kedi yükselen dalgalar nedeniyle boğuldu. Kedilerin dalgaların getirdiği çöplerle sahilde durduğu görüldü. Dalgalardan kurtulan ve kayalıklar arasında yaşayan kedilerin vatandaşlar tarafından naylon branda ile örtülerek soğuktan korunduğu görüldü.

55 yıldır Menekşe’de balıkçılık yaptığını söyleyen Hüseyin Gün, “Deniz seviyesi yükselince lodos dolayısıyla dalgalar kenarlara vuruyor. Yavrular da kayalıklarda geziyorlar, gezerken de dalgalar bunları öldürdü. Bunlara çoğu zaman kendi imkanlarımızla yem alıp, onları besliyoruz. Fakat bunları şu anda ölenleri görüyorsunuz. Üzülüyorum, ben de kedi bakıyorum ve biri şey yapacak diye korkuyorum. Yetkili olan yerler bunları alıp, barınak yapsınlar. Belediye bunlara bakması lazım” dedi.

Sabah boğulan kedileri gördüğünde çok üzüldüğünü söyleyen Balıkçı Coşkun Tatlıcı, “Sabah geldim, bu hayvanları gördüm üzüldüm. Bunlara en azında bir barınak yapılırsa en azında bir ev sahibi olurlar” diye konuştu.

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