  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu sese kulak verin! İslam ülkelerinin liderlerine açık mektup

Zayıflamak uğruna o kadar büyük yanlışlar yapılıyor ki: En çok yapılan diyet hataları

Vatandaşın algısıyla oynuyorlar... Bunun adına da "indirim" diyorlar!

Çeyrek ve gramda seviyeler test ediliyor! Altın fiyatları yeni bant atlar mı?

Soyadını değiştirmişti: Mehmet Ali Ağca'ya yağma suçlaması!

Sözde şeffaf Meral ağzını bozdu! ‘132 milyonun peşine düşenin içinden geçerim’

Araç sahipleri şaşkına dönecek! Çok deli artış olacak! Benzine 9,03 TL, motorine 8,47 TL, LPG’ye 6,93 TL zam geliyor

Bu iddia ortalığı ayağa kaldırır! Pakistan'dan skandal İsrail hamlesi

AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

Milyonlarca lira verip kağıt parçası almışlar! Şok detaylar ortaya çıktı!
Aktüel Görenlerin içi titredi! Dev dalga onlarca kediyi boğdu
Aktüel

Görenlerin içi titredi! Dev dalga onlarca kediyi boğdu

Yeniakit Publisher
2023-11-27 19:39:00 -

İstanbul Bakırköy Menekşe Sahili’nde birçok kedi yükselen dev dalgalar arasına boğuldu.

İstanbul Bakırköy Menekşe Sahili’nde birçok kedi yükselen dev dalgalar arasına boğuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün kent genelinde fırtına etkili olmuştu. Bakırköy Menekşe Sahili’nde yükselen dalgalar kıyaya vurdu. Kayalıklarda yaşayan birçok kedi yükselen dalgalar nedeniyle boğuldu. Kedilerin dalgaların getirdiği çöplerle sahilde durduğu görüldü. Dalgalardan kurtulan ve kayalıklar arasında yaşayan kedilerin vatandaşlar tarafından naylon branda ile örtülerek soğuktan korunduğu görüldü.

55 yıldır Menekşe’de balıkçılık yaptığını söyleyen Hüseyin Gün, “Deniz seviyesi yükselince lodos dolayısıyla dalgalar kenarlara vuruyor. Yavrular da kayalıklarda geziyorlar, gezerken de dalgalar bunları öldürdü. Bunlara çoğu zaman kendi imkanlarımızla yem alıp, onları besliyoruz. Fakat bunları şu anda ölenleri görüyorsunuz. Üzülüyorum, ben de kedi bakıyorum ve biri şey yapacak diye korkuyorum. Yetkili olan yerler bunları alıp, barınak yapsınlar. Belediye bunlara bakması lazım” dedi.

Sabah boğulan kedileri gördüğünde çok üzüldüğünü söyleyen Balıkçı Coşkun Tatlıcı, “Sabah geldim, bu hayvanları gördüm üzüldüm. Bunlara en azında bir barınak yapılırsa en azında bir ev sahibi olurlar” diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23