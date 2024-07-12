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Teknoloji Görenlerin ağzı açık kaldı! Yeni bir hayvan türü bulundu
Teknoloji

Görenlerin ağzı açık kaldı! Yeni bir hayvan türü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-07-12 09:46:00 - 2024-07-12 10:39:13
Görenlerin ağzı açık kaldı! Yeni bir hayvan türü bulundu

Teknolojinin ve yapay zekanın gün geçtikçe gelişmesi ortaya şaşırtıcı şeyler çıkarıyor. Yapay zeka kullanarak tasarlanan bir videoda inek ile fok balığı birleşimi bir canlı oluşturuldu.

Yapay zeka kullanarak tasarlanan bir videoda inek ile fok balığı birleşimi bir canlı oluşturuldu.

İNEK VE FOK BALIĞININ BİRLEŞİMİ BİR CANLI YAPILDI

Şimdi ise yapay zeka kullanarak yeni bir canlı oluşturuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde inek ile fok balığının birleşimi bir canlı oluşturulduğu görüldü. Vücudu ve gövdesi inek ayak kısmı ise fok balığının yüzgeçlerinden oluşan bu canlı görenleri hayrete düşürdü.

Paylaşılan video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları, insanlar tarafından türetilen bu canlıya Deniz ineği adını verdi.

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Yorumlar

cuma aktaş

 Sınırları zorlamaya başladın.

Gökhan

Bu ne yahu. 
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