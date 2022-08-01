Görenler şaşkına döndü: Canan Kaftancıoğlu'nun 4 ayaklı oğlu var

Geçtiğimiz haziran ayında yargılandığı davalardan hüküm giymesi sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı ve parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP'nin resmi internet sitesinde yer alan Canan Kaftancıoğlu'na ait biyografide yapılan bir hata görenleri adeta şaşkına çevirdi.

Söz konusu biyografide Kaftancıoğlu'nun sahiplendiği "Rocky" ismindeki köpeğinden "Kaftancıoğlu'nun oğlu" olarak bahsedildi.

İşte alay konusu olan o bilgi:

"Motosiklet kullanmaktan, ailesiyle vakit geçirmekten ve seyahat etmekten hoşlanan Kaftancıoğlu, halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı, Rocky isminde sahiplenilmiş dört ayaklı bir oğlu bulunmaktadır."