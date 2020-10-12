Görenleri hayrete düşürüyor! Her biri 50 kilogram

Kutlubeydemirci köyünde çiftçilikle uğraşan 58 yaşındaki İbrahim Kerim, çeşitli sebze ve meyve yetiştirdiği 80 dönümlük arazisinin 30 dönümüne kabak ekti.

Kerim, 3 yıldan bu yana organik gübre kullanarak yetiştirdiği kabaklardan bu yıl 100 tona yakın ürün aldı.

Eşinin desteğiyle yetiştirdiği, ağırlığı 50 kilogramı aşan kabaklar, satışa sunuldukları pazar yerinde vatandaşlardan ilgi gördü.

İbrahim Kerim, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetiştirdikleri sebze ve meyveleri Bartın'ın tarihi Galla Pazarı'nda satışa sunduklarını belirterek, kabakları gören müşterilerin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söyledi.

Kabak yetiştiriciliğine 3 yıl önce başladığını ve organik gübre kullandığını aktaran Kerim, "40, 50, 60 kilograma kadar çıktı. Görenler 'Hey maşallah.' diyor. 'Bu nerede yetişmiş?' diye soruyorlar. Çok soran oluyor. Güzel de satıyoruz." diye konuştu.