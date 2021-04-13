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Gündem Görenler yanlışlık oldu sandı! Yalova'nın Altınova ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Dr. Metin Oral'dan takdir toplayan paylaşım
Gündem

Görenler yanlışlık oldu sandı! Yalova'nın Altınova ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Dr. Metin Oral'dan takdir toplayan paylaşım

Yalova'nın Altınova ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Dr. Metin Oral, vatandaşların kendisine ulaşabilmeleri için cep telefonu numarasını paylaştı. Takdir toplayan davranışıyla ilgili konuşan Oral, "Ben değerli sürekli olarak hemşehrilerimle birlikteyim. Zaten cep telefon numaram herkeste var. Ancak Altınova'mız hızla büyüyor. Yeni taşınan vatandaşlarımız için numaramı paylaştım. Makamlar gelip geçici önemli olan gönül makamında yerinizin olması." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 15:16:00 -
Görenler yanlışlık oldu sandı! Yalova'nın Altınova ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Dr. Metin Oral'dan takdir toplayan paylaşım

Yalova'nın Altınova ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Dr. Metin Oral, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ya da herhangi bir talebi olan vatandaşların kendisine ulaşabilmeleri için sosyal medya üzerinden cep telefonu numarasını paylaştı.

Bir yanlışlık yapıldığını düşünen kullanıcılara ise Oral, "Zaten cep telefon numaram herkeste var. Ancak Altınova'mız hızla büyüyor. Yeni taşınan vatandaşlarımız için numaramı paylaştım." cevabını verdi.

Bu durum birçok kişinin büyük ilgisini çekerken Yalova'nın Altınova ilçesi sakinleri, 17 yıldır makam odasının kapısını açık tutan, sürekli milletin içinde olan ve istedikleri saat cep telefonundan ulaşabildikleri için bu durumun kendileri için şaşırtıcı olmadığını söyledi.

İşte Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın sosyal medya paylaşımı;

"0532 656 3989 - Şahsi numaram. 461 29 40 - Altınova Belediyesi. Haydi bismillah! Recep, Şaban derken işte geldi Ramazan. Bereket ve yardımlaşma, manevi aşk ve muhabbet ayı mübarek Ramazan'da sadece gönüllerimiz değil, tüm ihtiyaç ve talepleriniz için telefonlarımız da açık. Hepinizi bereket duası ile selamlıyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun."

"Yeni taşınan vatandaşlarımız için numaramı paylaştım"

Sosyal medya da kısa sürede taraflı tarafsız herkesin ilgi ve beğenisi çeken paylaşımla ilgili düşüncelerini paylaşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Benim 17 yıldır makam kapım herkese açık, kapanmaz. Ben değerli sürekli olarak hemşehrilerimle birlikteyim. Zaten cep telefon numaram herkeste var. Ancak Altınova'mız hızla büyüyor. Yeni taşınan vatandaşlarımız için numaramı paylaştım. Makamlar gelip geçici önemli olan gönül makamında yerinizin olması. Biz sevgide de hizmette de tam 17 yıldır sınır tanımıyoruz. Ama bu sevgi bu muhabbet karşılıklı, Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

 

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Yorumlar

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bravooo başkana herkese örnek olmalı teşekkürler öyle ya makamlar geçici bugün varsak yarın yokuz
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