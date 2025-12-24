  • İSTANBUL
Yaşam Görenler takdir etti! 11 yaşındaki öğrenciden ders niteliğinde davranış
Yaşam

Görenler takdir etti! 11 yaşındaki öğrenciden ders niteliğinde davranış

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Muğla Fethiye'de bir ortaokul öğrencisi, yeni silinen koridoru kirletmemek için ayakkabılarını çıkararak sınıfına yürüdü. Bu davranışı ise takdir topladı.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Çalıca Ortaokulu’nda 5’inci sınıf öğrencisi Gülçin Miray Karaman (11), sergilediği duyarlı davranışla herkese örnek oldu.

 

Yerleri kirletmek istemedi

Gülçin Miray Karaman, ders sırasında tuvalete gitmek için sınıftan çıktı. Sınıfına dönüşte koridoru paspaslayan temizlik görevlisi Zerrin Bayat’ı gören Karaman, yeni silinen yerleri kirletmemek için ayakkabılarını eline alarak çoraplarıyla sınıf kapısına kadar yürüdü. Karaman, kapıya ulaştığında ayakkabılarını tekrar giyip, sınıfa girdi. O anlar temizlik görevlisinin şaşkın bakışlarıyla birlikte okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Müdür Yardımcısı Ali Ünal, Gülçin Miray Karaman’a örnek davranışı nedeniyle hediye verdi.

 

Hassasiyet herkesi duygulandırdı

Sınıf öğretmeni Seval Akçay Durmaz, "Bu tür güzel ve duyarlı davranışların yalnızca öğrencilerimize değil, tüm insanlara örnek olmasını temenni ediyoruz. Gülçin Miray’ın gösterdiği bu hassasiyet bizleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı" dedi.

