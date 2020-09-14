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Gündem Görenler şaşkına döndü! Altından daha çok değer kazandı
Gündem

Görenler şaşkına döndü! Altından daha çok değer kazandı

Afyon’da sosyal medya üzerinden verilen mezar yeri ilanına biçilen fiyat dudak uçuklattı. 50 bin TL’ye mezar yeri satılan ilan görenleri şaşkına çevirirken kentte mezar yerleri 2 yılda altından daha çok değerlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:52:00 -
Görenler şaşkına döndü! Altından daha çok değer kazandı

Afyon’da Osman Ö. Adlı vatandaş tarafından verilen ‘Satılık Kabir’ ilanı kentte mezar yerlerinin ne kadar pahalandığını bir kez daha gösterdi.

Satıcı ilanda detay kısmına ise ‘Afyon Asri Mezarlık C kapısında, içi yapılı 4 gözlü kabir, pazarlık var’ detaylarına yer verdi. İlana kimsenin yorum yapmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

İlanda belirtilen 50 bin TL’lik fiyatı görenler şaşkınlığını gizleyemezken ilanda ise ‘Afyon Asri Mezarlık C kapısında, içi yapılı 4 gözlü kabir, pazarlık var’ detayları dikkat çekti.

İlanda 4 gözün her birine 12 bin 500 TL’den satılması ise kentte mezar yerlerinin fiyatlarının 2 yılda nasıl arttığını bir kez daha ortaya çıkardı. Dudak uçuklatan ilana hiç kimse yorum yapmadı.

Afyonkarahisar Belediyesi 2018’de Kocatepe Asri Mezarlığında yer alan 386 gözü yapılı,130 gözü ise arsa halinde olan 120 adet aile mezarı, 10 Mayıs tarihinden itibaren göz başı 7 bin TL’den, sadece topraktan arsa yeri olan kabirleri ise göz başı 6 bin TL’den satışa sundu.

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