Görenler şaşırıyor! İşte Mac Pro'nun tekerlek kiti fiyatı

Apple, ürünlerine uyguladığı fiyat etiketiyle şaşırtmaya devam ediyor. Teknoloji devi bu sefer de Mac Pro bilgisayarların kasasını taşıyan tekerlek kitinin fiyatıyla gündeme geldi.

Dört tekerlekten oluşan kit, Kasanın yüzeyde rahat bir şekilde hareket ettirilip taşınmasını sağlıyor. Bu tekerlek kiti ağır bilgisayar kasaları için kullanışlı görünse de fiyat etiketi herkesten tepki topladı.

Günümüzde iPhone 11 modeli perakende mağazalarında 20-22 bin TL arasında satılırken, Apple'ın kendi resmi internet sitesi üzerinden satışa sunduğu Mac Pro Tekerlek Kiti tam olarak 23 bin 219 liradan satışa sunuluyor.

Yalnız Mac Pro modeliyle uyumlu

Dört tekerlek ve bunları bilgisayara takmak için gerekli donanımı içeren Mac Pro tekerlek kiti, yalnızca Mac Pro ile uyumlu özel bir aksesuar olduğu için nispeten pahalı satılıyor.

Ayrıca şirket tarafından yapılan açıklamada tekerlek kitinin, ağır kullanıma dayanacak ve Mac Pro'nun ağırlığını destekleyecek şekilde tasarlanmış yüksek kaliteli malzemelerden üretildiği belirtildi.

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Apple, tasarım, kalite ve müşteri hizmetlerine odaklanması nedeniyle genellikle rakiplerinden daha yüksek fiyatlara sahip olmasıyla biliniyor.