Görenler şaşırıp kaldı! Sevimli baykuş direkte uyuya kaldı

Trabzon’un Araklı ilçesinde alışılmadık bir görüntü kaydedildi. Yolgören Mahallesi’nde sokak ortasındaki direk üzerinde gündüz vakti uyuya kalan bir baykuş, görenlerin dikkatini çekti.

Sabah saatlerinde mahalle sakinleri tarafından fark edilen baykuşun ilk anda yaralı ya da ölü olduğu sanıldı. Ancak yapılan kısa gözlemler sonucunda baykuşun herhangi bir sağlık sorununun olmadığı anlaşıldı. Gün boyunca bulunduğu yerde uyuyan baykuş, akşam karanlığına kadar uyumaya devam etti. Çevresinde toplanan vatandaşlara ve yoldan geçenlere aldırış etmeyen baykuş, sevimli halleriyle mahallede ilgi odağı oldu.