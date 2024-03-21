  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Görenler mest oldu! 10 santimetreye ulaştı
Yaşam

Görenler mest oldu! 10 santimetreye ulaştı

Yeniakit Publisher
2024-03-21 17:13:00 -
Görenler mest oldu! 10 santimetreye ulaştı

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı Mart ayında beyaz örtüyle kaplandı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı Mart ayında beyaz örtüyle kaplandı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı’nda etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük, fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sundu.

Hafta içi olması dolayısıyla doğa harikası bölgeye gelen az sayıda ziyaretçi, karlı havanın tadını çıkardı. Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerinde çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplanması görenleri mest etti.
Kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23