Görenler kalp krizi geçiriyor sandı! Motor sürücüsünün yanıltan görüntüsü
Sosyal medyada bir motor sürücüsünün dengede kalabilmek için yaptığı hamle görenlerde yanılgıya sebep oldu.
Motor sürücüsü, motorunun devrilmesini engellemek için sol yanından yere indi.
Kalp krizi geçiriyor sanıldı!
Sürücü direksiyon hakimiyetini kazanmak isterken titreyen bir görüntü oluştu.
Motor sürücüsünün kalp krizi geçirdiği yanılgısı yaşanırken, sürücü yere inse de motorunun yan yatmasını engelleyemedi.
Titremenin motordan kaynaklı olduğu anlaşıldı.