  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Karadeniz’de Ukrayna ve NATO ülkelerinin katılımıyla deniz tatbikatı başladı
ABD’den, Rusya ve Çin’e karşı kritik hamle: ‘Hayalet Ordu’ kuracaklarmış!
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması
Messi adım adım PSG’ye
Yerel Görenler inanamadı... Süreyya Yalçın'a tepkiler çığ gibi!
Yerel

Görenler inanamadı... Süreyya Yalçın'a tepkiler çığ gibi!

Kokuşmuş magazin kültürünün bayrak taşıyanlarından Süreyya Yalçın yine tepkileri üzerine çekti. Parayı her şey sanan ve yardım kampanyalarında bile reklam yapmaktan çekinmeyen Süreyya Yalçın'ın, yangın bölgesine gönderdiği araçların üzerine ismini yazmasına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 16:02:00 -
Görenler inanamadı... Süreyya Yalçın'a tepkiler çığ gibi!

Bodrum'da çıkan yangın esnasında verdiği tatil pozuyla tepki çeken Süreyya Yalçın, hatasını telafi etmek için yangın bölgesine yardım gönderme kararı aldı. Yalçın, bu kez de yardım aracının üstüne adını yazarak reklam yapması nedeniyle tepki çekti.

Aracı gören bazı vatandaşlar, yardımları geri göndermek istedi. Bir grup vatandaş ise, "Öyle bir lüksümüz yok" diyerek bu girişimi engelledi.

Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlayan yangınlar, herkesi üzerken, ünlüler de bu yangınlara sessiz kalmadı. Bodrum'da tatil yapan Süreyya Yalçın'ın yaptığı paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.

Kokuşmuş mahallenin pohpohladığı isimden skandal paylaşım! Tepki gelince sildi
Kokuşmuş mahallenin pohpohladığı isimden skandal paylaşım! Tepki gelince sildi

Yaşam

Kokuşmuş mahallenin pohpohladığı isimden skandal paylaşım! Tepki gelince sildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay