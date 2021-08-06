Görenler inanamadı... Süreyya Yalçın'a tepkiler çığ gibi!

Bodrum'da çıkan yangın esnasında verdiği tatil pozuyla tepki çeken Süreyya Yalçın, hatasını telafi etmek için yangın bölgesine yardım gönderme kararı aldı. Yalçın, bu kez de yardım aracının üstüne adını yazarak reklam yapması nedeniyle tepki çekti.

Aracı gören bazı vatandaşlar, yardımları geri göndermek istedi. Bir grup vatandaş ise, "Öyle bir lüksümüz yok" diyerek bu girişimi engelledi.

Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlayan yangınlar, herkesi üzerken, ünlüler de bu yangınlara sessiz kalmadı. Bodrum'da tatil yapan Süreyya Yalçın'ın yaptığı paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.