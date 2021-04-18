Görenler hayrete düştü: Bir martının kocaman fareyi yediği o an!

Sosyal medyada paylaşılan bir video, görenleri hayrete düşürdü.

Kocaman fareyi tek seferde yuttu!

Görüntülerde etçil olduğu bilinen bir martının, kocaman bir fareyi bütün olarak yuttuğu anlar kaydedildi. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği videonun, sokak fareleri ile mücadele eden New York'ta çekildiği düşünülüyor. Görüntüler ayrıca, Cenab-ı Allah tarafından akışı sağlanan doğal dengeye de önemli bir örnek olarak olarak yorumlanıyor.