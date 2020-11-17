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Yerel Görenler gözlerine inanamadı! "Pis kokudan dışarı çıkamıyoruz"
Yerel

Görenler gözlerine inanamadı! "Pis kokudan dışarı çıkamıyoruz"

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yer alan Zergan Deresi'nde yoğun köpük ve yayılan pis koku vatandaşları rahatsız ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:04:00 -
Görenler gözlerine inanamadı! "Pis kokudan dışarı çıkamıyoruz"

Mardin’in Kızıltepe ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkapı köyünde vatandaşlar, Zergan Deresindeki görüntü nedeni ile tedirginlik yaşıyor.

Köpük dalgalarının oluştuğu derede vatandaşlar, yayılan kötü koku nedeni ile evlerinin kapılarını açamıyor. Köylülerin iddiasına göre geçtiğimiz ay dereye giren bir çocuk 10 gün hastanede tedavi edildi.

Köpük dalgalarının ve kötü kokunun nereden kaynaklandığını bilmediklerini ifade eden köylüler, yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istedi. Demirkapı köyü sakinlerinden Mesut Kılıç, "Akşamları dışarı çıkamıyoruz. Pis kokudan dolayı pencereleri açamıyoruz. Kardeşim geçenlerde suya girmişti 1 hafta, 10 gün hastanede kaldı. Tarımsal sulama yüzünden herkes suyu buraya boşaltıyor. Bunun temizlenmesini istiyoruz. Bu köpük ve pis kokunun tarımsal ilaçlardan kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

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