Görele modern kütüphaneye kavuşuyor

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ilçeye modern kütüphane kazandırma çalışmalarına ziyaretle başladı. Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, beraberinde bulunan Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu’yu makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaretle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Tolga Erener,“Yeşiltepe Mahallesi Stadyum mevkiinde bulunan yaklaşık bir dönümlük alanamodern bir kütüphane yapma çalışmalarımız bulunmaktadır.İlçedehem öğrencilerimizin hem büyüklerimizin faydalanabileceğive içerisinde cep sineması, sohbet odaları olan son derece modern bir kütüphaneye kavuşmak için yola çıktık. Kütüphane projemiz Görele Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ortaklaşa yapacak olduğu bir bina olacak. Görele inşallah güzel bir kütüphaneye kavuşacak. Kültür ve sanatla özdeşleşmiş olan ilçemizin böylesine önemli bir hizmete ihtiyacı vardı. İnşallah ilçemiz adına hayırlı, uğurlu olur” dedi.