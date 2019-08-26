0553 313 94 23

Görele modern kütüphaneye kavuşuyor

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ilçeye modern kütüphane kazandırma çalışmalarına ziyaretle başladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:17
Görele modern kütüphaneye kavuşuyor

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ilçeye modern kütüphane kazandırma çalışmalarına ziyaretle başladı. Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, beraberinde bulunan Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu’yu makamında ziyaret etti.


Yapılan ziyaretle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Tolga Erener,“Yeşiltepe Mahallesi Stadyum mevkiinde bulunan yaklaşık bir dönümlük alanamodern bir kütüphane yapma çalışmalarımız bulunmaktadır.İlçedehem öğrencilerimizin hem büyüklerimizin faydalanabileceğive içerisinde cep sineması, sohbet odaları olan son derece modern bir kütüphaneye kavuşmak için yola çıktık. Kütüphane projemiz Görele Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ortaklaşa yapacak olduğu bir bina olacak. Görele inşallah güzel bir kütüphaneye kavuşacak. Kültür ve sanatla özdeşleşmiş olan ilçemizin böylesine önemli bir hizmete ihtiyacı vardı. İnşallah ilçemiz adına hayırlı, uğurlu olur” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:17
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Hasan Kılca, Aslım Sanayi esnafıyla buluştu
    1. Başkan Hasan Kılca, Aslım Sanayi..
    2. FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli..
    3. İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara..
    4. İstanbul'da 101 ecdat yadigarı eser..
    5. Denizli’de 145 motosiklet sürücüsüne..
    6. Küçükçekmece’de ücretsiz spor yetenek..
    7. Asya ülkesinde otobüs faciası! 7 ölü,..
    8. Ampute Futbol Milli Takımı, Düzce'de..
    9. AK Parti Adıyaman teşkilatı..
    10. Selin vurduğu Terme’de facianın..
    11. Dicle’de özel yetenek sınavı heyecanı
    12. Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine..
    13. Moğolistanlı heyet Konya’da..
    14. Gaziantep BB- Gençlerbirliği maçı ne..
    15. Fetih Müzesi’nde keman resitali
    16. Genç kızın üzerinden uyuşturucu çıktı
    17. Bıçaklı saldırıya uğrayan anne..
    18. Başkent’e ithal ağaç girmeyecek, israf..
    19. Kepez’in Uluslararası Folklor..
    20. Kıbrıs gazisi bedenini kadavra olarak..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”