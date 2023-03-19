Gördüklerinde olanlar oluyor! Z kuşağının korkulu rüyası

Z kuşağı, internet ve teknoloji alanında birçok bilgiye hakim durumda; yeni nesil akıllı telefonlar ve bilgisayarlar sayesinde neredeyse her konu hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Uzmanlar ise bu konuda Z kuşağının yeni teknolojilerde oldukça bilgili olmalarına rağmen iş yerlerindeki eski teknolojilere çok fazla yabancı olduklarını söylüyor; iş yerlerinde bulunan eski teknolojiye sahip cihazlar, Z kuşağı tarafından korkulu bir rüya olarak görülüyor.

ABD'deki Virginia Üniversitesi'nden Sarah Dexter, bu konuda yaptığı araştırmalarda Z kuşağının eski teknolojilere uyum sağlayamadığını şu sözlerle ifade ediyor;

"Çocukların bilgi çağında doğduklarına ve tüm bunların onlara sezgisel şekilde geldiğine dair bir efsane var. Fakat bu gerçekçi değil. Daha önceden kendilerine öğretilmemişse bir tarayıcıyı nasıl kullanacaklarını nereden bilecekler?"

Independent Türkçe'nin, ABD merkezli bilgi işlem ve yazıcı firması Hewlett-Packard'ın (HP) yaptığı bir araştırmadan aktardığı bilgiye göre, Z kuşağındaki her beş kişiden yalnızca bir kişinin eski nesil teknoloji cihazlarını kullanmayı bildiği ve bu nedenle eski teknoloji cihazlarını kullanmayı bilmeyenlerin iş yerindekiler tarafından yargılandığı belirtildi. Ayrıca yapılan araştırmada teknolojiyi kullanmayı bilmeyenlerle dalga geçildiğine dikkat çekildi.

Teksas merkezli bilgisayar devi Dell'in bu konuda yaptığı bir çalışmada 18-26 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 56'sının eski nesil teknoloji aletlerini kullanmak için eğitim almadıkları belirtildi. Konuyla ilgili örneklere devam eden şirket, New York'taki bir reklam şirketinde çalışan 25 yaşındaki Garrett Bemiller, "Yazıcı ve tarayıcı gibi cihazlar bana karmaşık geliyor" dediğini belirtti.

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Kanada'nın Toronto şehrindeki bir firmada çalıştığını ve özellikle yazıcılarla ilgili sorun yaşadığını söyleyen 29 yaşındaki Max Simon ise "Yazıcı gördüğümde, ‘Aman Allahım' diyorum. Sanki antik çağlardan kalma bir eserle karşılaşmış gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Max Simon, yaşadığı durumun zorluğunu komik bir şekilde ifade etmek için TikTok üzerinden yayınladığı bir videoda, TikTok'un nasıl kullanılacağını öğrenmenin 5 saniye sürdüğünü ve uygulamayı kullanmak için yazıcıda olduğu gibi karmaşık bir kullanma kılavuzuna ihtiyacımızın olmadığını belirtti.

İş dünyasında yaşanan bütün gelişmelere rağmen Z kuşağının diğer nesillere göre öğrenmeye daha hevesli olduğu belirtiliyor. Steve Bench, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda;

"Z kuşağı daha önce hiç denemedikleri yazılımları kullanmayı öğrenirken çok rahat çünkü bunu hayatları boyunca yapıyorlar. Deneme yanılma yöntemine alışkınlar. Excel kullanmayı otomatik olarak bilen işgücü için bir nimet olmayabilirler ama hızlı öğreniyorlar." dedi.

İş dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler bazı şirketler tarafından takip edilemiyor. Bunun bir nedenlerinden biri de şirket içindeki kullanım alışkanlığının kısa bir süre içerisinde zamandan tasarruf sağlayabiliyor olması. Bunu bazı şirketlerin teknoloji konusundaki alışkanlıklarını bırakıp yeni teknolojiye geçmeyi zaman kaybı olarak görebiliyor olmasıyla ifade edebiliriz.

Yıllar içinde gelişen teknolojik yenilikler, insanlara kullanım kolaylığı ve pratiklik sağlıyor. Bu nedenle çoğu işlemin artık otomatik olarak yapılıyor olması, manuel olarak yapılan işlere olan yabancılığımızı da artırmaktadır.

KAYNAK: HABER7