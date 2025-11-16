  • İSTANBUL
Gördüğü yüzü unutmayan insanların tuhaf sırrı!
Aktüel

Gördüğü yüzü unutmayan insanların tuhaf sırrı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Gördüğü yüzü unutmayan insanların tuhaf sırrı!

Yüzleri ezberlemede üstün yeteneğe sahip "süper tanıyıcılar"ın sırrı çözülüyor. Avustralyalı araştırmacılar, bu kişilerin yüzlere "daha akıllıca, daha az çabayla" baktığını, yani bir yüzü eşsiz kılan ayırt edici özelliklere doğal olarak odaklandığını ortaya çıkardı.

Yüzleri ezberlemede üstün yeteneğe sahip "süper tanıyıcılar"ın sırrı çözülüyor. Avustralyalı araştırmacılar, bu kişilerin yüzlere "daha akıllıca, daha az çabayla" baktığını, yani bir yüzü eşsiz kılan ayırt edici özelliklere doğal olarak odaklandığını ortaya çıkardı.

Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden (UNSW) psikoloji araştırmacısı ve baş yazar James Dunn, bu buluşun sıradan insanlar için kötü bir haber olduğunu belirtiyor: "Bu yetenek, bir numara gibi öğrenilebilecek bir şey değil. Her yüzü benzersiz kılan şeyleri otomatik ve dinamik bir şekilde yakalama biçimidir."
Dunn ve ekibi, süper tanıyıcıların neye baktığını anlamak için 37 süper tanıyıcı ve 68 sıradan katılımcının göz hareketlerini takip etti. Katılımcıların yüz resimlerine ne kadar ve nereye baktığı kaydedildi.

Bu göz izleme verileri daha sonra, yüzleri tanımak üzere eğitilmiş derin sinir ağları adı verilen makine öğrenimi algoritmalarına aktarıldı.

Yapay zeka bile onlardan ders aldı

Araştırmacılar, süper tanıyıcılardan alınan göz izleme verileriyle beslenen yapay zeka algoritmalarının, sıradan insanlardan alınan verilerle beslenenden daha doğru yüz eşleştirmesi yaptığını fark etti.

Dunn, "Bu bulgular, yüz tanıma yeteneğindeki bireysel farklılıkların algısal temellerinin, görsel işlemenin en erken aşamalarında, yani retina kodlama düzeyinde ortaya çıkabileceğini gösteriyor," açıklamasını yaptı.

Bu, süper tanıyıcıların sadece daha fazla bilgi toplamak yerine, yüzün en fazla "ipucu" taşıyan özelliklerine odaklandığı anlamına geliyor. Dunn bunu bir karikatür çizimine benzetiyor: "Bir yüzün ayırt edici özelliklerini abarttığınızda, tanınması kolaylaşır. Süper tanıyıcılar bunu görsel olarak yapıyor; bir kişinin yüzü hakkında en teşhis edici olan özelliklere odaklanıyorlar."

Bu araştırma, yüz tanıma sistemlerini geliştirmeye yardımcı olabilir, ancak araştırmacılar, sosyal durumlarda ek ipuçları kullandığımız için insanların hala yapay zekadan daha üstün olduğunu belirtiyor. Ek olarak, bu yeteneğin güçlü genetik temellere sahip olduğu ve sadece insanlara özgü olmayabileceği de düşünülüyor.

Çalışma, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlandı.

Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 29 ruhsatsız silah ele geçirildi
Gaziantep’te silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 29 ruhsatsız silah ele geçirildi

Aktüel

Gaziantep’te silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 29 ruhsatsız silah ele geçirildi

11 ilde bungalov dolandırıcılığı operasyonu: Çok Sayıda gözaltı var! Hesaplarda 35 milyon liralık hareketlilik tespit edildi
11 ilde bungalov dolandırıcılığı operasyonu: Çok Sayıda gözaltı var! Hesaplarda 35 milyon liralık hareketlilik tespit edildi

Gündem

11 ilde bungalov dolandırıcılığı operasyonu: Çok Sayıda gözaltı var! Hesaplarda 35 milyon liralık hareketlilik tespit edildi

Kırklareli'nde FETÖ operasyonu! 6 şahıs paketlendi
Kırklareli’nde FETÖ operasyonu! 6 şahıs paketlendi

Yerel

Kırklareli’nde FETÖ operasyonu! 6 şahıs paketlendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya ile Türkiye arasında yeni rezervasyon: Ruslar tercihini yaptı! Bakın Ersoy, 50 milyar dolara yükseldi
Ekonomi

Rusya ile Türkiye arasında yeni rezervasyon: Ruslar tercihini yaptı! Bakın Ersoy, 50 milyar dolara yükseldi

Rusya ve Türkiye arasında Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine rağmen yeni rezervasyon ile ilgili 2025 yılı için çok iyi bir sezonun s..
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!
Aktüel

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

Silivri Marmara Cezaevi'nde, tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ve Zeydan Karalar'ı, Müjdat Gezen Ali Mahir Başarır ile birlikte ziy..
Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından "yakışıklı çocuklar" videosu
Gündem

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Kabe’de tavaf ederken kendini videoya çekip sosyal medyada paylaşan bir kadının sözleri büyük tepki topladı.
