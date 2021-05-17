  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Firari Can Dündar yine iftira peşinde!
Gördüğü rüyadan etkilendi, Müslüman oldu
Görüntüler gündem olmuştu! "Buz gibi kaldım"
İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı
Aktüel Gördüğü rüyadan etkilendi, Müslüman oldu
Aktüel

Gördüğü rüyadan etkilendi, Müslüman oldu

Annesi Alman babası İspanyol olan 19 yaşındaki Saskia Michelle Müller, rüyasında imam ile birlikte camiye gittiğini görünce Müslüman oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:23:00 -
Gördüğü rüyadan etkilendi, Müslüman oldu

Annesi Alman babası İspanyol olan 19 yaşındaki Saskia Michelle Müller, rüyasında imamla beraber camiye gittiğini görünce İslamiyeti seçti. Müslüman olmak için Kayseri İl Müftülüğü'ne başvuran Saskia Michelle Müller için ihtida töreni düzenlendi. Müller; tören için salona giren İl Müftüsü Şahin Güven'i görünce gözyaşlarına hakim olmadı. Törende Müftü Güven; İslam’ın ve imanın şartlarını anlattı. Daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Müller ismini Zeynep olarak değiştirdi.

Komşularının namaz kılmasından etkilendi

Kendi dininde bir şeylerin eksik olduğunu, İslamiyeti tanımaya başladığında kendisini daha iyi hissettiğini belirten Müller; "Komşularımız küçük yaşta bize geldiklerinde namaz kılarken görmüştüm. Orada etkilendim. Sonra çevremdeki Müslüman arkadaşlarımın yaşayışlarını gördüm ve onlardan da etkilendim. Daha sonra bir rüya gördüm. Hocayı, camiyi ziyaret ettiğimi gördüm. En çok da gördüğüm rüya etkiledi. Kendi dinimde bir şeylerin eksik olduğunu fark etmiştim. İslamı tanımaya başlayınca kendimi daha iyi hissetmeye başladım" dedi.

Saskia Michelle Müller, Müftü Güven'i gördüğünde ağlamasının sebebini ise; "Rüyamda yanıma gelip beni camiye götüren bir hoca görmüştüm. Rüyamda gördüğüm hoca bu hocaydı. O yüzden duygulandım" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şevval ayı orucu ne zaman başlıyor? Şevval orucu nasıl tutulur?
Yaşam

Şevval ayı orucu ne zaman başlıyor? Şevval orucu nasıl tutulur?

Ramazan ayının bitimiyle başlayan Şevval orucu gündeme geldi. Şevval ayının ilk günlerinde tutulan Şevval orucunun ne zaman başlayacağı ve n..
Mısır'dan beklenmedik hareket! Filistinlilere kapıları açtılar
Dünya

Mısır'dan beklenmedik hareket! Filistinlilere kapıları açtılar

Son günlerde Türkiye ile yakınlaşan Mısır, Kuzey Sina’daki Refah Sınır Kapısı’nı İsrail saldırılarında yaralanan sivilleri taşımak için Fili..
THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek
Aktüel

THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek

THY, kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay