Gördüğü rüyadan etkilendi, Müslüman oldu

Annesi Alman babası İspanyol olan 19 yaşındaki Saskia Michelle Müller, rüyasında imamla beraber camiye gittiğini görünce İslamiyeti seçti. Müslüman olmak için Kayseri İl Müftülüğü'ne başvuran Saskia Michelle Müller için ihtida töreni düzenlendi. Müller; tören için salona giren İl Müftüsü Şahin Güven'i görünce gözyaşlarına hakim olmadı. Törende Müftü Güven; İslam’ın ve imanın şartlarını anlattı. Daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Müller ismini Zeynep olarak değiştirdi.

Komşularının namaz kılmasından etkilendi

Kendi dininde bir şeylerin eksik olduğunu, İslamiyeti tanımaya başladığında kendisini daha iyi hissettiğini belirten Müller; "Komşularımız küçük yaşta bize geldiklerinde namaz kılarken görmüştüm. Orada etkilendim. Sonra çevremdeki Müslüman arkadaşlarımın yaşayışlarını gördüm ve onlardan da etkilendim. Daha sonra bir rüya gördüm. Hocayı, camiyi ziyaret ettiğimi gördüm. En çok da gördüğüm rüya etkiledi. Kendi dinimde bir şeylerin eksik olduğunu fark etmiştim. İslamı tanımaya başlayınca kendimi daha iyi hissetmeye başladım" dedi.

Saskia Michelle Müller, Müftü Güven'i gördüğünde ağlamasının sebebini ise; "Rüyamda yanıma gelip beni camiye götüren bir hoca görmüştüm. Rüyamda gördüğüm hoca bu hocaydı. O yüzden duygulandım" ifadelerini kullandı.