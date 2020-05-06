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Aktüel

Gördes’te EBA TV’yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi

Manisa’nın Gördes ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV ve TRT yayınlarını izleyemeyen ve uzaktan eğitimi takip edemeyen 10 yaşındaki İsmail Yılmaz’a televizyon hediye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:50:51 -
Gördes’te EBA TV’yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi

Manisa’nın Gördes ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV ve TRT yayınlarını izleyemeyen ve uzaktan eğitimi takip edemeyen 10 yaşındaki İsmail Yılmaz’a televizyon hediye edildi.


Adnan Menderes Mahallesinde yaşayan Şehit Makbule Hanım İlkokulu 3. sınıf öğrencisi İsmail Yılmaz, evlerinde televizyon ve bilgisayar olmadığı için derslerini takip edemediğini öğretmenlerine bildirdi.


Durumun kendisine iletilmesinin ardından konuya duyarsız kalmayan Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, 10 yaşındaki İsmail’e televizyon hediye etti. İsmail Yılmaz, televizyonun kurulumunun yapılmasının ardından EBA TV ve TRT yayınlarını açarak uzaktan eğitime katıldı.


İsmail Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada derslerini takip ettiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Kaymakamımıza ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Artık derslerimden geri kalmayacağım." dedi.

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