ABD kapıları kapattı: 100 bin vize tek kalemde iptal edildi!

ABD Dışişleri Bakanlığı, vize politikalarında son yılların en sert temizlik operasyonuna imza attı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 2024 yılına oranla yüzde 150’lik rekor bir artışla geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 bin yabancı uyruklunun vizesi iptal edilerek geçersiz kılındı.

"Sürekli İnceleme Merkezi" ile adım adım takip

Beyaz Saray, vize sahiplerinin sadece giriş anında değil, ülkede bulundukları her an denetleneceği yeni bir sistem kurdu. "Sürekli İnceleme Merkezi" adı verilen bu yeni birim, Abd topraklarındaki yabancıların yasallara uyumunu anlık olarak takip edecek. Bu merkez sayesinde, vize sahiplerinin karıştığı en küçük suç dahi doğrudan sınır dışı sebebi sayılabilecek.

Suça karışan yabancıya tolerans yok

Vize iptallerinin gerekçeleri arasında güvenlik ve kamu düzeni ön planda tutuluyor. Bakanlık, özellikle şu suçlara karışanların vizesinin derhal iptal edildiğini duyurdu:

  • Fiziksel saldırı ve hırsızlık olayları,
  • Alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak,
  • Yargı süreci devam eden veya mahkûmiyet alan vakalar.

"Önce Amerika" vizyonu sertleşiyor

Trump yönetiminin kararlı tutumuna vurgu yapılan açıklamada, "ABD’yi her zaman ön planda tutmaya ve kamu güvenliğine risk oluşturan yabancı uyruklulardan ulusumuzu korumaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Bu hamle, Abd’ye girmek isteyen veya halihazırda orada bulunan yabancılar için şartların çok daha zorlaşacağı şeklinde yorumlanıyor.

