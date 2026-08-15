Google’ın 900 milyon dolarlık SpaceX yatırımı 94 milyar doları aştı

Alphabet’in Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’e yaptığı yatırım, teknoloji dünyasının en kazançlı erken dönem hamlelerinden birine dönüştü. Şirketin SpaceX’teki hisseleri, ilk yatırım tutarının 100 katından fazla değere ulaştı.

Alphabet, 30 Haziran itibarıyla 551,2 milyon SpaceX hissesine sahip bulunuyordu. SpaceX hisselerinin aynı günü 170,86 dolardan tamamlamasıyla Google’ın çatı şirketine ait payların toplam değeri 94,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

EN BÜYÜK KURUMSAL YATIRIMCI OLDU

SpaceX’in haziran ayında gerçekleştirdiği 86 milyar dolarlık halka arzın ardından Alphabet, şirketin açık ara en büyük kurumsal yatırımcısı konumuna geldi.

Alphabet’in SpaceX yatırımı, yalnızca hisselerin değer kazanmasıyla değil, ilk yatırımın büyüklüğüne kıyasla sağladığı getiriyle de dikkati çekti. Şirket, 2015’te yaklaşık 900 milyon dolar yatırarak SpaceX’ten pay almıştı.

SpaceX hisselerinin 30 Haziran’da ulaştığı seviye dikkate alındığında yatırımın değeri yaklaşık 105 katına çıktı.

HİSSELER ZİRVEDEN GERİLEDİ

SpaceX hisseleri, halka arzın ardından ulaştığı zirveden sonra düşüş eğilimine girdi. Bu gerilemeyle Alphabet’in açıkladığı hisse pozisyonunun güncel değeri yaklaşık 81,8 milyar dolara indi.

Son düşüşe rağmen yatırımın değeri, başlangıçtaki 900 milyon dolarlık tutarın yaklaşık 91 katı seviyesinde bulunuyor.

DİĞER BÜYÜK YATIRIMCILAR

Alphabet’in ardından SpaceX’te en fazla hisseye sahip kurumsal yatırımcı Gigafund Management oldu. Şirketin portföyünde 171,8 milyon SpaceX hissesi bulunduğu belirtildi.

SpaceX’in diğer büyük kurumsal yatırımcıları arasında Baillie Gifford, BlackRock ve Ontario Teachers’ Pension Plan yer aldı.