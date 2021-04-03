Google'dan yeni hamle! Apple gibi...

Google'ın Pixel cihazlarında kullanmak üzere kendi işlemcisini geliştirmek istediğine dair söylentiler 2020'den beri ortalıkta dolaşıyor. Şimdiyse yeni bir rapor, şirketin ilk işlemcisini bir sonraki amiral gemisi telefonunda göreceğimizi söylüyor. 9to5'in haberine göre Google, Whitechapel kod adlı yonga setini, sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi planlanan Pixel telefonlarda kullanacak.

Daha önceki iddialar, Google'ın işlemcisinin telefonlar ve Chromebook'lar için geliştirdiğini ve bunun için Samsung ile birlikte çalıştığını söylüyordu. 9to5, Whitechapel'in Samsung'un Exynos yonga setleriyle bağlantılı bir yapıda olacağını belirtiyor.

Yeni işlemci için, Whitechapel'ın dışında kullanılan farklı kod adları da var. Bunlardan biri de "GS101". Buradaki GS harflerinin Google Silicon'u temsil ettiği tahmin ediliyor. Bahsi geçen diğer kod adları ise şunlar: Slider, Raven, Oriole. Ancak bu kod adlardan birinin Pixel 6 için kullanılıyor olma ihtimali de var.

Google, henüz kendi işlemcisini geliştirme çalışmalarını resmi olarak doğrulamış değil ve açıklama yapmaktan kaçınıyor gibi görünüyor. Ama eğer Google'ın işlemcisi gerçek olacaksa, haberini almak için çok beklemeyeceğimiz kesin.