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Google'dan telefon bağımlılığına karşı, 'kağıt telefon' uygulaması!

Milyonların kullandığı teknoloji devi Google, Paper Phone (Kağıt Telefon) adlı projesi ile telefonlarına bağımlı olan kullanıcılar için bir çözüm geliştirdi. Paper Phone uygulaması, günlük hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz bilgileri bir kağıda basıyor.

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:04
Google'dan telefon bağımlılığına karşı, 'kağıt telefon' uygulaması!

Akıllı telefonların hayatımıza girdiğinden bu yana telefon bağımlılığı toplumsal bir sorun haline geldi.

Teknoloji devi Google, Paper Phone (Kağıt Telefon) adlı projesi ile telefonlarına bağımlı olan kullanıcılar için bir çözüm geliştirdi. Paper Phone uygulaması, günlük hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz bilgileri bir kağıda basıyor.

Bir telefon gibi tasarlanan bu kağıtta gün içerisinde arayacağız kişilerin numaraları, ajandamız, hava durumu, yapılacak işler listesi ve harita gibi önemli bilgiler bulunuyor. Ayrıca Paper Phone kağıdında fiziksel banka kartı koyacak bir alan da bulunuyor.

Mahrum kalma korkusu

Çağımız en önemli fobilerinde biri nomofobi, dünyada giderek yaygınlaşmaya devam ediyor.

"No mobile phobia" kelimelerinden türeyen nomofobi, cep telefonundan mahrum kalma korkusu anlamına geliyor.

Özellikle Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamaları telefon ekranı karşısında geçirdiğimiz vaktin büyük ölçüde yükselmesine sebep oluyor.

Deloitte'un Global Mobil Kullanıcı Araştırması'na göre, Türkiye'deki mobil kullanıcıları günde ortalama 78 kez, yani her 13 dakikada bir ekranına bakmaktan kendini alamıyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 22'si, yani her beş kişiden biri hastalık derecesinde bağımlı. Her on kişiden yedisi de yatmadan önceki 15 dakikada mutlaka telefonunu kontrol ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 14:04
  1. Google
  2. Paper Phone (Kağıt Telefon)
  3. Paper Phone
  4. Facebook
  5. Instagram
  6. Twitter
  7. Global Mobil Kullanıcı Araştırması

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