Google'dan skandal hata! izmir'de yola Yunan ismi vermişler
Google büyük bir skandala imza attı. Haritalarında İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan askeri bir tesisin içinde kalan yol ile Atatürk Ormanı'nın içinden geçen yola Osmanlı döneminde Yunan ayaklanmalarına liderlik eden 'Kolokotronis' isminin verilmesi tepkilere neden oldu.02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:22
İlginç gelişme, bir Instagram kullanıcısının yaptığı paylaşımla fark edildi. Bayraklı ilçesinde bulunan Ege Deniz Bölge Komunalığına bağlı tesisin içinde kalan, ayrıca Atatürk Ormanı'nın içinden geçen yol "Kolokotronis Rd" olarak gözüküyor. 1820'li yıllarda Osmanlı'ya karşı başlatılan ayaklanmalara öncülük eden Kolokotronis'in ismini fark eden takipçiler, paylaşımın altına yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler.
TEPKİ YAĞDI!
Sosyal medya kullanıcıları bu skandal olayla ilgili verdikleri tepkilerle olayı eleştirdi.
"O caddeden onu denize dökmüşüzdür takılmayın", "Nasıl yani bir hain'in ismi cadde olarak mı anılıyor İzmir'de?", "Yunan komutan doğmamış Türk bebeklerin katili ve Yunanistan caddelerine ismi verilmiş biri"
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