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Teknoloji Google'dan Rusya'ya flaş yaptırım!
Teknoloji

Google'dan Rusya'ya flaş yaptırım!

Youtube, Rusya'nın devlet destekli Sputnik televizyonunun kanallarını Avrupa genelinde engelleyeceğini duyurdu. Şirket daha önce başka Rus kanallarının para kazanmasını engellemişti.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 13:19:00 -
Google'dan Rusya'ya flaş yaptırım!

Dünyanın en büyük video platformlarından Youtube'dan Rusya'ya yeni bir engel geldi. Google'ın da sahibi olan Alphabet, devlet desteğiyle çok dilde yayın yapan Sputnik'e engel getiriyor. Youtube Sputnik kanallarının Avrupa genelinde erişime kapatılacağı bildirildi.

İlk yaptırım değil

Google daha önce de Rusya'ya yaptırım uygulamıştı. Şirket Russian Today (RT) dahil birçok Rus kanalının gelir elde etmesinin önüne geçmişti. Google ayrıca Ukrayna'da Maps hizmetini de durdurmuştu.

Facebook da yasaklamıştı

Video hizmetlerinden gelir elde etme özelliğini Facebook da yasaklamıştı.

Facebook’un yöneticilerinden Nathaniel Gleicher Twitter’da yapmış olduğu paylaşımda, “Artık Rus devlet medyasının dünyanın herhangi bir yerinde platformumuzda reklam yayınlamasını veya para kazanmasını yasaklıyoruz. Ayrıca ek Rus devlet medyasına etiketler uygulamaya devam ediyoruz. Bu değişiklikler halihazırda uygulanmaya başlandı ve hafta sonuna kadar devam edecek” demişti.

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