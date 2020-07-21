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Teknoloji

Google'dan heycanlandıran otonom sürüş projesi

Google'ın kendi kendine sürüş projesi Aurora, test araçları filosunu ABD'nin Teksas eyaletine denemeye getiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:42:00 -
Google'dan heycanlandıran otonom sürüş projesi

Google girişimlerinden olan Aurora, önümüzdeki birkaç hafta içinde teksas eyaletine “küçük” bir araç filosu getireceğini söyledi. Otonom sürüş sayesinde insan taşımacılığı, lojistik taşımacılığı yapmayı amaçlan şirket, şuanda için test aşamasına hazırlanıyor. Aurora araç yazılımını sadece binek araç değil, tır ve traktör modellerinde de geliştirmeyi amaçlıyor. Aurora yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, "sokak sürüşünün karmaşıklıklarına odaklanmak, kamyon taşımacılığının en zor yönlerini ele alma yeteneğimizi hızlandırıyor" dedi. 

"Büyük şirketlerden yatırım fonları topladık"

Şirket Ford, Tesla ve Amazon'a yaptıkları yatırım turları ile yarım milyar dolara yakın yatırım topladı. Bu sayede Otonom sürüş teknolojisinin, gelecek için önem arz ettiği dikkatlerden kaçmadı. İleride sürücüz ulaşım sağlamak bir hayalden ibaret olmayacak. 

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