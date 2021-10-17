Google’dan cep telefonu kullanıcılarına kolaylık sağlayacak özellik!

Google, aramalarda yeni bir dönemi başlatıyor: İnternet arama devi, mobil aramalarda siz dur diyene kadar arama sonuçları getirmeye devam edecek!

Google'dan gelen yeni bir açıklamaya göre, firma mobil cihazlarda "sürekli kaydırma seçeneğini" devreye almaya hazırlanıyor. Bunun anlamı şu: Bir arama yaptığınızda gelen sonuçlar sayfasında aşağı doğru kaydığınızda, ikinci sayfaya geçmek için uğraşmayacaksınız, sayfanın sonuna geldiğinizde arama sonuçlarının yer aldığı ikinci sayfa otomatik olarak yüklenecek.

Google, bu sistemin özellikle bir konuda bilgi toplamak isteyen kullanıcıların aramalarını kolaylaştıracağını ve yeni bakış açılarını görmelerini sağlayacağını düşündüğünü söylüyor.

Google ürün yöneticisi Niru Anand bir blog gönderisinde "Aradığınızı ilk birkaç sonuçta bulabilirken, bazen aramaya devam etmek istersiniz" dedi ve ekledi: "Bu güncelleme ile, 'Daha fazlasını gör' düğmesini tıklamanıza gerekmeden önce birçok farklı sonuç görebileceksiniz."

Yeni özellik şu anda ABD'de ve İngilizce aramalarda aktif. Çok yakında tüm dünyaya yayılması bekleniyor...