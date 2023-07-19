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Teknoloji Google’da internetler kesildi
Teknoloji

Google’da internetler kesildi

Yeniakit Publisher
2023-07-19 22:55:00 -
Google’da internetler kesildi

Teknoloji firması Google, siber güvenlik önlemi kapsamında bazı çalışanlarının internet bağlantısını kesme kararı aldı.

Google, siber saldırı riskini azaltmak amacıyla bazı çalışanların internet erişimini kısıtlama kararı aldı. Şirket içerisinde pilot olarak başlatılan bu program, Google’ın gelecek projelerini geliştiren takımların daha güvenli çalışmasını sağlayacak.

Google, güvenlik gerekçesiyle çalışanlarının internet kullanmasını yasakladı

Google’ın ABD’deki genel merkezinde uygulanan bu karar, çalışanların “kısıtlı internet” kullanmasıyla sonuçlanacak. Buna göre yalnızca web tabanlı araçlara ve Google Drive ve Gmail gibi Google’a ait hizmetlere erişmesine izin verilecek.

İşlerini yapmak için internete ihtiyaç duyan çalışanlara ise birtakım istisnalar tanınacak. Ancak Google, pilot programın siber güvenlik temelli olduğunu söyledi. İnternet erişiminin kısıtlanmasıyla, bilgisayar korsanlarının gizli bilgilere erişmesi zorlaşacak.

Teknoloji devi tarafından pilot programa alınan çalışanlara gönderilen e-postada, şirket içi bilgilerin “sık sık dışarıya sızdırıldığına” dikkat çekildi. Ayrıca Google çalışanlarının saldırıların hedefinde olduğu ifade edildi.

Pilot programa dahil edilen Google çalışanlarına, erişebilecekleri araçlar ve web sitelerini nasıl kullanacakları konusunda eğitim verilecek. Pilot program birkaç ay sürecek ve Google kalıcı hale getirip getirmeyeceğine karar vermeden önce başarılıp olup olmadığını değerlendirecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teknoloji devi, pilot programın çalışanlarını ve verilerini korumak için “gerekli bir adım” olduğunu savundu. Şirket, programı değerlendirmeye devam edeceğini ve gerektiğinde değişiklikler yapacağının da altını çizdi.

Daha önce benzer bir adım Apple’dan geldi. Apple, gizli bilgilerin sızdırılabileceği gerekçesi ile çalışanlarının ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanmasını kısıtladı. Şirket çalışanları GitHub’ın yapay zeka programlama asistanı Copilot’u kullanmamaları konusunda da uyarıldı.

 

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