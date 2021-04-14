Google'a ne kadar ceza verildi?
Rekabet Kurulu, 30 Mart'ta tamamlanan soruşturmanın ardından verilen cezayı açıkladı. Peki, Google'a ne kadar ceza verildi. Peki, Google neden ceza aldı? Google'a ne kadar ceza verildi?
Rekabet Kurulu, Google'a ceza verildiğini duyurdu. Google hakkında açılan soruşturma 30 Mart'ta tamamlanmıştı. Peki, ne kadar ceza verildi?
Google'a ne kadar ceza verildi?
Rekabet Kurulu, Google arama motoruna pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle ceza kesti. Kurul; Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International, Google LLC, Google Ireland ve Alphabet'e 296 milyon lira para cezası kesti.