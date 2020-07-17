Google yeni Ar-Ge projesi Shoploop'u kullanıma sundu

Günümüz dünyasında e-Ticaret hiç olmadığı kadar yaygın durumda. Evimizdeki teknolojik aletlerden tutun bahçe saksımıza kadar herşeyi internet üzerinden tedarik edebiliyoruz.

" teknolojinin zirve yeri burası" derken yeni uygulama, start-up modelleri ile tanışıyoruz. Ar-Ge çalışmaları ile gündemden düşmeyen Google, yeni projesi olan Shoploop'ı kullanıma sundu. Ar-Ge projesi Shoploop, 90 saniyeden kısa bir süre içerisinde bir ürünün videolu olarak anlatılmasını ve bu ürünün satışına olanak sağlıyor. Shoploop'un başında, Area 120 için önemli isimlerden bir tanesi olan Lax Poojary bulunuyor. Poojary, Google'ın geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu Touring Bird isimli projenin de başındaydı.

Sosyal medya ile harmanlanmış bir proje

Bu hizmetin sosyal medya ile e-ticareti bir araya getirdiğini ifade eden Poojary, kullanıcıların Instagram gibi sosyal medya platformlarında herhangi bir şey gördüklerini, bununla ilgili detaylı bilgiyi almak için YouTube'a gittiklerini ve ardından da eğer beğenirlerse e-ticaret platformları üzerinden bu ürünü satın aldıklarını söylüyor. İşte Shoploop, tüm bu sürecin kısalmasını sağlıyor.Şuan için sadece kadınlara yönelik olan uygulamada makyaj malzemeleri bulunuyor. İlerleyen günlerde Shoploop, satıcılarında çoğalmasıyla kategorilerini arttırmayı planlıyor.