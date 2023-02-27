Google ve Xiaomi’nin yeni inanılmaz ortaklığı dikkat çekti! Büyük adım: Sihirli silgi özelliği geliyor

Xiaomi bugün, Leica markalı kamera kurulumları ve en son Snapdragon işlemcilerinin yanı sıra Google'ın Pixel serisine Özel Magic Eraser'ını da (Sihirli Silgi) sunan Xiaomi 13 serisini küresel olarak piyasaya sürdü. Xiaomi 13 serisi, Magic Eraser'ın başlangıçta kullanıma sunulduğu ilk Pixel dışı Android cihazı olarak öne çıkıyor.

MWC Barcelona 2023'teki Xiaomi ve Google ortaklık duyurusunun bir parçası olarak, perakende alıcılar son Xiaomi 13 Pro ve standart Xiaomi 13 cihazlarında Google'ın Magic Eraser özelliğinden yararlanabilecekler. Ancak, burada bir dezavantaj var: Xiaomi 13 serisi kullanıcıları, Google'ın yazılım sihrini deneyimlemek için ücretsiz 6 aylık Google One aboneliği kapsamında ilk 6 ay boyunca Magic Eraser özelliğini ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Magic Eraser, resimlerin istenmeyen bölümlerini yazılım işlemesiyle sorunsuz bir şekilde kaldırmayı deneyen Pixel'e özel bir fotoğraf düzenleme özelliğidir. Diğer Android akıllı telefon üreticilerine göre insanların Google'ın kamera paketini tercih etme nedenlerinden biri olarak kabul edilir. Bu özellik, Google tarafından bu ay tüm Google One aboneleri, Android ve iPhone kullanıcıları dahil olmak üzere sunuldu.

Google ve Xiaomi’nin yeni ortaklığı herkesi şaşırttı

Xiaomi'nin MWC 2023 etkinliğinde duyurduğu gibi, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 kullanıcıları, satın alma tarihinden sonraki ilk 12 ay içinde işçilik maliyeti olmadan garanti kapsamı dışında bir onarım hizmeti alabilecekler. Xiaomi ayrıca, Xiaomi 12 serisinde sunulan 3 işletim sistemi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi sözünün aksine, her iki akıllı telefonun da 3 Android sistem güncellemesi ve 5 yıl güvenlik yama güncellemesi alacaklarını söz veriyor. teknolojioku'na göre: Yukarıda belirtilen ayrıcalıkların yalnızca standart Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro için geçerli olduğunu ve Xiaomi 13 Lite için ayrıcalıkların uygulanmadığını belirtmek gerekir.

Peki sihirli silgi nedir?

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Magic eraser' olarak bilinen sihirli silgi özelliği Google Fotoğraflar'ın en çok sevilen özelliklerinden biri. Ancak bu özelliği kullanabilmek için Google Fotoğraflar kullanıcılarının Google'a ait Pixel telefonlardan birini kullanıyor olması gerekiyordu.