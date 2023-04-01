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Teknoloji Google Türkiye kararını duyurdu: O özelliği devreye aldık
Teknoloji

Google Türkiye kararını duyurdu: O özelliği devreye aldık

Yeniakit Publisher
2023-04-01 17:10:00 -
Google Türkiye kararını duyurdu: O özelliği devreye aldık

Google, arama motoruyla ilgili yeni bir özelliği Türkiye'de devreye almaya başladı.

Google birkaç gün önce aramayla ilgili bazı yeni özellikleri devreye alacağını duyurmuştu.

Bunlarda biri de "Bu sonuç hakkında"ydı. Oldukça geliştirilen bu özellikle kullanıcılar, arama sonuçlarında karşılarına çıkan web siteleriyle ilgili daha fazla ayrıntı öğrenebiliyor ve o sitelere güvenip güvenmeme kararını daha bir bilinçli şekilde verebiliyor.

Bu özellikten faydalanabilmek için arama sonuçlarında web sitesinin yanında görününe yan yana üç nokta simgesine tıklamanız yeterli. Ekranın sağında bir bilgi ekranı çıkacak. Bu ekranda adı geçen web sitesinin Google dizinine ilk eklendiği tarih, varsa Wikipedia bilgileri ve HTTPS protokolüne sahip olup olmadığı bilgisi yer alacak.


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