Google sizin için telefon görüşmesi yapacak

Google, geçtiğimiz ay Google I/O etkinliğinde sergilediği Duplex teknolojisinden yeni bir video yayınladı. Google Asistan’ın Duplex isimli yeni özelliği sayesinde randevu ve rezervasyon görüşmelerini sanal asistana yaptırabileceğiz. I/O etkinliğinde Duplex tarafından gerçekleştirilen iki telefon çağrısına tanık olmuştuk. Google tarafından yayınlanan video ile yeni bir telefon çağrısına daha şahit oluyoruz.

Sanal asistanlar arasında kuşkusuz günümüzün en etkileyici teknolojisi olan Duplex, tıpkı insan gibi ses çıkarıyor. Sokak diline hâkim ve olumsuz yanıtlar karşısında hemen çözüm üretebiliyor. Google Duplex o kadar gerçekçi ki bu konuşmaların insan tarafından hazırlandığını, sanal asistanın henüz bu teknolojiye hazır olmadığını dahi söyleyenler var.

Yayınlanan videoda Anna isimli kullanıcıya bir arkadaşı mesaj atıyor ve yemek için rezervasyon yapmasını istiyor. Anna, mesajı okuduktan sonra Google Asistan’a sesli bir şekilde komut veriyor ve saat 19.00’da El Cocotero isimli restorana iki kişilik rezervasyon yapmasını söylüyor. Google, restoranın bilgilerini gösteriyor, arayacağını ifade ediyor ve yer yoksa 19.00 ile 20.00 arasını sorarım uygun mudur diyerek onayı alıyor.

Restoranı arayan sanal asistan, konuşmanın başında Google Asistan olduğunu ve konuşmaların kayıt altına alındığını açıklıyor. Saat 19.00’a rezervasyon yapmak istediğinde yer olmadığı ve Anna’dan onayı aldığı için 20.00’a rezervasyon yapıyor. Duplex özelliği ile birlikte Google Asistan, o kadar yetenekli ki kendini asistan olarak tanıtmasa insan olduğunu düşüneceğiz. Google Duplex, gelecekten fırlayan bir teknoloji gibi gözüküyor. Google Duplex, teknoloji sevenleri heyecanlandırdığı gibi geniş bir kitleyi de korkutmuş durumda. Sanal asistanların ne seviyeye ulaşacağını hep beraber gözlemleyeceğiz.