Google servisleri bu telefonlarda çalışmayacak

Özellikle Android telefonlarda uygulama güncellemeleri ile, sık sık kısıtlamalar, donmalar ve kasmalar yaşıyoruz. Artık eskiden yüksek gibi görünen sistem özellikleri, şimdi minimum gereksinimleri bile karşılamıyor. Bunu bilen Google önemli bir karar aldı. Google'dan yapılan açıklamaya göre, yavaş telefonlar için geliştirdiği Android Go işletim sistemi için RAM alt sınırını 2GB olarak yeniledi. Daha önceden bu rakam 1GB idi. Ayrıca Google, 2GB RAM aşağısı belleğe sahip olan telefonlardan, Google PlayStore, Google Haritalar, Google Arama Moturu dahil tüm servislerinin desteğini çekeceğini duyurudu. Google'ın bu açıklaması sonrası hala eski telefonlarında ısrar eden kullanıcıların telefonlarında değişikliğe gidecekleri öngörülüyor.